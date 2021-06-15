РИАМО - 15 июн. Более чем 20 тыс. выпускников Подмосковья написали ЕГЭ по обществознанию в 270 пунктах проведения экзамена, в том числе в 11 – на дому, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Обществознание традиционно является одним из самых популярных предметов. В этом году данная тенденция сохранилась, уступив только профильной математике, ее сдавали свыше 22 тыс. ребят», – сказала зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что экзамен прошел в штатном режиме. Нарушений во время его проведения не выявлено. Результаты по обществознанию появятся не позднее 30 июня.

За ходом экзамена следили 532 общественных наблюдателя, 136 из которых – представители Российского союза молодежи.

В Подмосковье не планируют менять график проведения ЕГЭ, экзамены пройдут по утвержденному расписанию. Всего ЕГЭ в регионе напишет порядка 40 тыс. человек, из них 37 тыс. – выпускники 2021 года. Во время проведения экзаменов на первом месте находится безопасность детей и педагогов.