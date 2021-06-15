РИАМО - 15 июн. В подмосковном Красногорске готовятся к открытию новые поликлиники в Изумрудных холмах и Путилкове, также продолжается ремонт медицинских учреждений, сообщил глава городского округа Алексей Спасский.

Спасский рассказал о планах по развитию муниципалитета в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

«Жители густонаселенных районов ждут открытия поликлиники в микрорайоне Изумрудные холмы и в Путилкове. Они рассчитаны на 413 и 600 посещений в смену», - сказал Спасский.

В обоих медицинских учреждениях проводится закупка оборудования. Открытие медобъектов запланировано на август текущего года.

«Начали ремонт травматологического отделения Красногорской городской больницы №1. Предусмотрены такие виды работ, как внутренние, общестроительные, сантехнические, электромонтажные и по кондиционированию воздуха», - добавил Спасский.

По его словам, также пройдет ремонт поста скорой помощи в Нахабине и реконструкция Красногорской подстанции скорой медицинской помощи. Работы планируют завершить до конца текущего года.