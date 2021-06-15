РИАМО - 15 июн. Кафе Gucci shop & bar на Патриарших прудах в центре Москвы опечатали за нарушение мер профилактики коронавируса, сообщает ТАСС.

«Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci по адресу: Малая Бронная, 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения Covid-19, а именно при входе в кафе посетители находятся без масок и перчаток, не соблюдается посетителями минимальная социальная дистанция, отсутствует разметка внутри заведения, не проводится термометрия на входе», - сказала главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Олеся Суюсанова.

По ее словам, такое поведение представителей общественного питания ведет к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда.

За данные нарушения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ кафе грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее в заведении в ходе рейда уже выявляли грубые нарушения мер социальной дистанции.

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