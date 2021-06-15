РИАМО - 15 июн. Компанию ООО «Глобал Трейд, Констракшен Энд Инжиниринг Корпорейшн» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение контракта с ФНЦ «ВНИТИП» РАН в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии наук заключил с фирмой контракт на поставку оборудования для определения качества яйца.

Так как компания нарушила условия контракта, то НИИ расторг его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не предоставила документов, подтверждающих устранение нарушений в установленный законом срок. Выслушав доводы обеих сторон, подмосковное УФАС России решило внести сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков.

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