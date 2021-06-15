РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. За минувшую неделю на городских дорогах Люберец устранили 164 ямы, сообщил заместитель главы округа Николай Покацкий на совещании в администрации Люберец.

«На прошедшей неделе в работах по летнему содержанию автомобильных дорог было задействовано 78 дорожных рабочих и 39 единиц спецтехники. В рамках летнего содержания проводились плановые работы по очистке и обработке проезжей части, подземных переходов и пешеходных тротуаров», - сказал Покацкий.

По его словам, на минувшей неделе дорожные службы вывезли 98 кубометров смета и более 80 кубометров мусора.

«В рамках проведения ямочного ремонта устранено 164 ямы. Также проведены работы по опиловке аварийных деревьев, отпилено 14. За неправильную парковку переместили на штрафстоянку 54 транспортных средства. Силами ОГИБДД «Люберецкое» привлечено к административной ответственности 231 водитель, наложено штрафов на 943 тысячи рублей», - сказал Покацкий.