РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. За минувшую неделю на городских дорогах Люберец устранили 164 ямы, сообщил заместитель главы округа Николай Покацкий на совещании в администрации Люберец.
По его словам, на минувшей неделе дорожные службы вывезли 98 кубометров смета и более 80 кубометров мусора.
«В рамках проведения ямочного ремонта устранено 164 ямы. Также проведены работы по опиловке аварийных деревьев, отпилено 14. За неправильную парковку переместили на штрафстоянку 54 транспортных средства. Силами ОГИБДД «Люберецкое» привлечено к административной ответственности 231 водитель, наложено штрафов на 943 тысячи рублей», - сказал Покацкий.
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