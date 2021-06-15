РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. В Подольске стали известны победители и призеры конкурса видеороликов «ЮИД городского округа – за безопасность на дорогах», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Среди воспитанников городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей прошел конкурс видеороликов «ЮИД городского округа Подольск – за безопасность на дорогах». На суд жюри были представлены творческие работы из 24 городских лагерей.

Победители и призеры конкурса в номинации «Дорожные знаки – наши друзья»: первое место получили воспитанники школ №№35 и 24; второе – школа №22 и ДДТ «Контакт»; третье – гимназия №7 и школа №1 (Климовск). В номинации «ЮИД Подольска – за безопасность на дорогах России» победили воспитанники школы №15, второе место занял лицей №1 (Львовский), третье – лицей №26. В номинации «Катайся безопасно!» победила Дубровицкая школа, второе место заняла школа №10, а третье – Толбинская школа.

В конкурсных видеороликах ребята продемонстрировали знание дорожных знаков и правил безопасности на дорогах для пешеходов. В некоторых видеороликах ребята отобразили дорожные ситуации, которые могут возникнуть в городской среде. В игровой форме дети разъяснили, как правильно передвигаться на велосипеде и самокате.