РИАМО - 15 июн. Летняя волна коронавируса в России должна пойти на спад в течение месяца, сообщил руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Вирусолог считает, что нужно опираться на опыт прошлого года и сместить сроки начала и окончания волн заболеваемости на актуальные.

«Ожидалось, что рост начнется где-то в конце апреля. Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом. Причем смещение произошло именно у нашей страны, ведь за рубежом прошла отчетливая весенняя волна, и сейчас, к лету, все более-менее нормализовалось», – сказал Чепурнов в интервью радио Sputnik.

По его словам, теплые погодные условия также способствуют снижению заболеваемости, а вирус начинает плохо культивироваться.

Чепурнов подчеркнул, что для снижения заболеваемости нужно стимулировать людей вакцинироваться. Одна из таких мер – ограничение вылета за границу без свежего теста ПЦР.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние дни в столице количество заболевших Covid-19 выросло на 80%, а число госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось на 70%. Дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими.

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