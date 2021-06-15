РИАМО - 15 июн. В Красногорске в конце 2021 года планируют открыть две школы на 825 мест каждая, сообщил глава Красногорска Алексей Спасский.

«На ежедневном личном контроле держу строительство школ и садов как в рамках инвестиционных проектов, как школа в ЖК «Серебрица», так и президентских, как школа в ЖК «Опалиха О3», - сказал Алексей Спасский в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Оба образовательных учреждения рассчитаны на 825 мест. Открытие школ запланировано на декабрь 2021 года.

В этом году в округе открыли два детских сада в ЖК «Опалиха» и «Изумрудные холмы». Каждый детсад рассчитан на 295 мест. В текущем году планируют открыть еще 5 детских садов, что даст 1432 дополнительных места.