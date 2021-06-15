РИАМО - 15 июн. Москомархитектура одобрила проект технологического центра в Медведково, объект подсветят футуристичными светодиодными линиями, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
Суммарная площадь объекта, который возведут по адресу: ул. Чермянская, вл. 4, составит порядка 25 тыс. кв. м.
Для отделки объекта планируется использовать металлическую сетку, а также сэндвич-панели нескольких оттенков и алюминиевые кассеты. Для распределения естественного освещения на большой площади предусмотрено ленточное и витражное остекления.
Высота центра составит 7 этажей. Внутри него планируется расположить производственные и технические помещения, зоны погрузки и разгрузки. Последний этаж предусматривает размещение здесь административно-бытовой зоны.
Помимо прочего, работы предусматривают благоустройство и озеленение территории вокруг здания, строительство 2 КПП в схожей с центром стилистике.
Проектировщик: ООО «Проект-Девелопмент».
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