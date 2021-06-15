РИАМО - 15 июн. За минувшие сутки в Подмосковье зафиксировали 1 135 случаев Covid-19, самое большое коичество заболеваний коронавирусом выявлено в Мытищах (151) и в Королеве (132), сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

101 случай Covid-19 выявлен в Сергиевом Посаде, 81 – в Домодедове, 74 – в Дмитрове, 66 – в Люберцах, 55 – в Ступине, 47 – в Пушкине, 44 – в Долгопрудном, 34 – в Реутове, 29 – в Серпухове, по 27 – в Богородском и Протвине, по 25 – в Дзержинске и Котельниках, по 23 – в Красногорске, 20 – в Электрогорске, 17 – в Орехово-Зуеве, 13 – в Наро-Фоминске, 12 – в Подольске.

По 10 случаев коронавируса зафиксировали в Волоколамске, Егорьевске, Пущине, Рузе, Серебряных Прудах и Черноголовке, 8 – в Зарайске, по 7 – в Кашире, Коломне и Раменском, по 6 – в Балашихе и Клину, 5 – в Чехове, 4 – в Лыткарине, по 3 – в Краснознаменске, Ленинском и Одинцове, по 2 – в Воскресенске, Жуковском, Павловском Посаде и Химках.

По 1 случаю коронавирусной инфекции выявили в Ивантеевке, Озерах, Талдоме, Щелкове и Электростали.

Ни одного случая Covid-19 не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Дубне, Звездном городке, Истре, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Можайске, Молодежном, Рошале, Солнечногорске, Фрязине, Шатуре и Шаховской.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 283 799 случая коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6 285 человек, выздоровели после лечения 234 242 пациентов.

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