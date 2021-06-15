РИАМО - 15 июн. Специалисты предупредили жителей Подмосковья о смертельно опасных грибах, которые можно принять за летние опята. Это ядовитая галерина окаймленная, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

В этом грибе содержатся токсины более сильные, чем у бледной поганки. Специалисты напомнили, что собирать следует только знакомые грибы.

Кроме того, рядом с оживленными автомагистралями в грибах накапливается много тяжелых металлов, поэтому не стоит собирать грибы рядом с дорогами.

Сезон летних грибов

Сейчас в подмосковных лесах зацвел луговой колокольчик, прогремели первые грозы. Это значит, что в регионе начинается сезон летних грибов.

«Леса на юге, западе, юго-востоке и востоке области первыми начинают радовать грибников. Позже грибы появятся на севере и северо-западе», – уточнил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир отметила, что в лесах уже можно найти подберезовики и лисички. К концу июня при благоприятных условиях ожидается появление первых белых грибов, подосиновиков и опят.

«Но самое главное при сборе грибов – не заблудиться. Для этого нужно соблюдать простые правила: перед выходом на «тихую охоту» нужно посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать, какие объекты и где расположены, а в лесу – запоминать ориентиры и не заходить вглубь незнакомого лесного массива. Уходя, предупредить о своем походе близких и родных, взять с собой полностью заряженный телефон, воду и спички, а также одеться по погоде», – напомнила Казимир.