РИАМО - 15 июн. Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон, который отменяет обязательное прохождение технического осмотра авто для заключения договора ОСАГО, сообщает Федеральное агентство новостей.
Данные поправки призваны облегчить жизнь страховым компаниям и автовладельцам. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.
Теперь водители не должны будут предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО транспортного средства для получения полиса ОСАГО.
Речь идет только о личных машинах, для коммерческого транспорта техосмотр остается обязательным.
На текущий момент обязательное страхование транспортных средств проходит только при условии прохождения техосмотра.
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