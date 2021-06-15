РИАМО - 15 июн. Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон, который отменяет обязательное прохождение технического осмотра авто для заключения договора ОСАГО, сообщает Федеральное агентство новостей.

Данные поправки призваны облегчить жизнь страховым компаниям и автовладельцам. Закон вступит в силу 22 августа текущего года.

Теперь водители не должны будут предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение ТО транспортного средства для получения полиса ОСАГО.

Речь идет только о личных машинах, для коммерческого транспорта техосмотр остается обязательным.

На текущий момент обязательное страхование транспортных средств проходит только при условии прохождения техосмотра.

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