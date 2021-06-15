РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Порядка 70 тыс. жителей Балашихи уже сделали прививки от коронавируса, среди них более 23 тыс. — старше 60 лет, до сентября в городском округе планируют привить около 60% населения, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С мая текущего года привиться от Covid-19 можно и в дачных товариществах Балашихи. Этой возможностью воспользовались уже более 200 человек.

«Планируем до сентября привить 50-60% всего населения Балашихи. Вакцинация способствует выработке соответствующих иммуноглобулинов, которые препятствуют развитию данной инфекции. Переживать нет оснований. Все вакцины зарекомендовали себя очень хорошо. Больше всего людей мы привили «Спутником V», — сказал главврач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

Он добавил, что после вакцинации могут иметь место такие симптомы, как ощущение легкой слабости, эпизодический кратковременный подъем температуры, который легко купируется при четких выполнениях врачебных рекомендаций.

По его словам, если раньше перед вакцинацией необходимо было сдавать титр антител, то сейчас в данном обследовании нет необходимости. Самое главное, чтобы пациент на этот момент был соматически здоров — отсутствовало обострение хронических заболеваний и не было температуры.

«Повода для опасения перед вакцинацией быть не должно. Это на сегодняшний день единственный способ защитить себя от восприятия коронавирусной инфекции и предотвратить прогрессирование таких тяжелых осложнений, как вирусная ассоциированная пневмония», — предупредил Антипов.

Пройти вакцинацию можно в 10 поликлиниках Балашихи и в главных офисах МФЦ. Еще 4 пункта действуют в ТЦ «Глобус», «Новоизмайловский», «Светофор» и «Юнион». Мобильные бригады медиков выезжают на предприятия и в организации городского округа.

С начала распространения Covid-19 на территории Балашихи было зарегистрировано более 20 тыс. заболевших. На данный момент в стационаре на лечении находятся около 200 человек, на амбулаторном лечении и долечивании — 1,5 тыс. пациентов.

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