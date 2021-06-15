РИАМО - 15 июн. С началом грибного сезона вместе со съедобными в подмосковных лесах появляются и ядовитые виды, среди них свинушка тонкая, мухоморы и поганки, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Самый важный совет, который можно дать грибнику: «Не уверен - не бери». Но, к сожалению, люди нередко травятся. И лучше всего хорошо знать ядовитые грибы своего региона, а уже потом — съедобные», - сказал Вишневский.

Он подчеркнул, что основная причина грибных отравлений – неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы, неправильное приготовление блюд из некоторых съедобных и условно съедобных видов грибов.

Специалист добавил, что отправляться на сбор грибов лучше всего в экологически чистые районы, вдали от городов и автомобильных дорог.

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