РИАМО - 15 июн. В Подмосковье за два дня было проверено более 7 тысяч юридических и физических лиц на соблюдение мер против коронавируса. Специалисты также составили расписание по проверке общественных мест, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

«Всего с апреля прошлого года наложено штрафов (за несоблюдение антиковидных мер - ред.) на сумму более 90 миллионов рублей. <...> За два дня у нас свыше семи тысячи юридических и физических лиц проверено. Выявлено свыше тысячи нарушений», - сказал Роман Каратаев в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов.

Он добавил, что в настоящее время специалистами было составлено расписание, в рамках которого будут проводиться проверки общественных мест. Основной упор будет сделан на муниципалитетах с низким уровнем вакцинации и высокой заболеваемостью.

Ранее в Подмосковье из-за коронавируса запретили проведение массовых мероприятий до 15 июля. В регионе также действует обязательный масочный режим в общественных местах.

За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 1135 случаев коронавирусной инфекции, общее число выявленных случаев заболевания в регионе достигло 283 799.

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