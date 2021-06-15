РИАМО - 15 июн. В Подмосковье за два дня было проверено более 7 тысяч юридических и физических лиц на соблюдение мер против коронавируса. Специалисты также составили расписание по проверке общественных мест, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.
Он добавил, что в настоящее время специалистами было составлено расписание, в рамках которого будут проводиться проверки общественных мест. Основной упор будет сделан на муниципалитетах с низким уровнем вакцинации и высокой заболеваемостью.
Ранее в Подмосковье из-за коронавируса запретили проведение массовых мероприятий до 15 июля. В регионе также действует обязательный масочный режим в общественных местах.
За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 1135 случаев коронавирусной инфекции, общее число выявленных случаев заболевания в регионе достигло 283 799.
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