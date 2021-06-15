РИАМО - 15 июн. Выпускные в школах Московской области состоятся в традиционном очном формате, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«Выпускные в Московской области пройдут в традиционном очном формате 25 или 26 июня, точную дату выбирает сама школа», – сказала зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, для того, чтобы родители выпускников могли побывать на празднике, им необходимо соблюдать меры ковид-безопасности.

Каклюгина добавила, что школьные выпускные пройдут отдельно для каждого класса или на свежем воздухе. Общегородские выпускные отменяются в целях безопасности.

Во вторник в Подмосковье проходит ЕГЭ по обществознанию. Во время экзаменов в Московской области применяются все меры санитарной безопасности.

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