РИАМО - 15 июн. Общий охват вакцинацией государственных служащих Подмосковья на сегодня составляет 44,7%, сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«По вакцинации в органах государственной власти Московской области. Общий охват — ведомства и подведомственные государственные учреждения — 44,7%», — сказала Стригункова в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

На сегодняшний день в регионе вакцинировано порядка 30% жителей. В Подмосковье работает более 220 пунктов вакцинации, она проводится бесплатно.

Всего в Московской области на текущий момент выявлено 283 799 случаев Covid-19. За пандемию умерли 6285 человек, вылечились 234 242 пациента.

Ранее Стригункова сообщила, что в регионе увеличили число больничных коек для Covid-пациентов до 10 122 единиц.

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