РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска призвали автомобилистов округа соблюдать скоростной режим, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Некуда спешить» автоинспекторы организовали тематическую информационно-пропагандистскую акцию для посетителей регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД и граждан, посетивших МФЦ.

Полицейские рассказали участникам дорожного движения о важности соблюдения установленной скорости движения и правильного выбора скоростного режима в зависимости от окружающих условий. Для наглядности в помещении организации разместили специальные информационные плакаты, а посетителям раздали тематические листовки и памятки.