РИАМО - 15 июн. В роддоме красногорской больницы после капитального ремонта будут новые залы и койки для рожениц, работы планируют завершить в январе, сообщил глава Красногорска Алексей Спасский.
Спасский добавил, что вместо 6 родильных залов будет 11. Будут также работать 2 операционные.
В отделении патологии беременных оборудуют дополнительные палаты, предусмотрено 6 коек интенсивной терапии для взрослых и столько же для новорожденных.
Каждая палата будет оснащена санузлом и душевой.
Завершение работ запланировано на январь 2022 года.
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