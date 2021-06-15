РИАМО - 15 июн. В роддоме красногорской больницы после капитального ремонта будут новые залы и койки для рожениц, работы планируют завершить в январе, сообщил глава Красногорска Алексей Спасский.

«25 марта 2020 года начался капитальный ремонт, который продлится 10 месяцев. После завершения работ и переоборудования акушерский стационар будет рассчитан на 80 коек: 40 - патология беременных, 40 – послеродовых», — сказал Алексей Спасский в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Спасский добавил, что вместо 6 родильных залов будет 11. Будут также работать 2 операционные.

В отделении патологии беременных оборудуют дополнительные палаты, предусмотрено 6 коек интенсивной терапии для взрослых и столько же для новорожденных.

Каждая палата будет оснащена санузлом и душевой.

Завершение работ запланировано на январь 2022 года.