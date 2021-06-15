РИАМО - 15 июн. В столичном транспорте усилят контроль за соблюдением обязательных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Предписание подготовила исполняющая обязанности главного санитарного врача по Москве Елена Игнатова.

На текущий момент ношение масок и перчаток в общественном транспорте обязательно. Кроме того, пассажиры обязаны соблюдать социальную дистанцию.

К другим мерам, которые начнут действовать в городе, относятся усиление ежедневной дезинфекции в транспорте, обеспечение работников запасом масок и перчаток, ежедневный контроль за состоянием здоровья машинистов и водителей перед работой, тестирование 10% сотрудников на Covid-19 каждые 15 дней.

Столичный Дептранс делает все для того, чтобы горожане были уверены в том, что они доберутся до любого места в безопасности.

В настоящее время ведомство рекомендует поберечься и не ездить по городу без крайней необходимости. Самый надежный способ уберечь себя, своих близких и окружающих от коронавируса – сделать прививку.

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