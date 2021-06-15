РИАМО - 15 июн. В рамках книжного фестиваля «Красная площадь» с 17 по 20 июня в Москве пройдет свыше 500 разнообразных событий, сообщил заместитель председателя оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев.

«Мы постараемся порадовать москвичей, гостей столицы и всех, кто любит книги. В программе фестиваля более 500 событий, которые пройдут на площадках», — сказал Григорьев журналистам.

Гости фестиваля смогут посетить площадки «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нонфикшн», «Регионы России», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва — литературный мегаполис» («Библиотека» и «Лекторий»), «История Отечества», «Музейная линия», «Литературная гостиная» и «Главная сцена».

По словам программного директора главной сцены фестиваля Полины Васильевой, одни из самых яркий событий фестиваля ожидаются на площадке «Главная сцена», которая будет расположена у собора Василия Блаженного. На этой площадке запланировано 31 событие. Для гостей фестиваля выступят артисты театра «Современник», писатель Дмитрий Глуховский, Захар Прилепин, Татьяна Толстая, Дмитрий Воденников, Максим Аверин и другие.

Вход на фестиваль будет бесплатным, но придется заранее запланировать дни и время посещения, чтобы избежать риска заражения коронавирусной инфекцией.

Каждый из четырех дней фестиваля будет разделен на сеансы по полчаса. Чтобы зарегестрироваться на сеанс, необходимо зайти на сайт фестиваля, после чего выбрать время и дату посещения. Дети до 14 лет проходят на фестиваль без регистрации.