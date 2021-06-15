РИАМО - 15 июн. Доступная среда, содержание общественных пространств стали главными темами обращений жителей Подмосковья в социальных сетях за неделю, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«За прошлую неделю количество обращений в социальных сетях снизилось на 9%. Самый большой рост показала тема медицины - 23%, дороги и транспорт - 4%», - сказала Анастасия Звягина в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что из-за прошедших дождей выросло количество обращений по теме подтоплений. По числу обращений лидируют городские округа Электросталь, Павловский Посад и Шатура.

Помимо этого, по теме автомобильных дорог пришло 891 обращение, по общественному транспорту - 157.

Обращений по поводу временного отключения электричества пришло 71. По вопросу газоснабжения число обращений снизилось на 66%. В целом по отрасли энергетики число обращений снизилось на 7%.