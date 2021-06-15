РИАМО - 15 июн. В Подмосковье за прошедшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 885 пациентов, общее число вылеченных в регионе достигло 234 242, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе выявили 1135 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 283 799 случаев инфекции. За пандемию умерли 6285 человек, из них 8 — за минувшие сутки.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, а также сайт covid.mz.mosreg.ru. При появлении любых симптомов ОРВИ рекомендуется вызывать на дом врача.

На сегодня в Московской области вакцинировано порядка 30% жителей. В Подмосковье работает более 220 пунктов вакцинации, она проводится на бесплатной основе.

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