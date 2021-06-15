РИАМО - 15 июн. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в городском округе Клин, он утонул в водоеме, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

14 июня 8-летний мальчик играл с другими детьми на берегу водоема в д. Ясенево. В какой-то момент ребенок упал в воду. Спасти его не удалось. Когда мальчика вытащили на берег, он был мертв.

На текущий момент проводится проверка. Кроме того, следователи устанавливают причины произошедшего.

Уже проведен осмотр места происшествия, свидетели и очевидцы опрашиваются. Процессуальное решение примут по итогам проверки.