РИАМО - 15 июн. За две недели в Подмосковье количество госпитализаций людей с коронавирусной инфекцией выросло на 70%, в регионе увеличили число больничных коек для заразившихся Covid-19 до 10 122, сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«За две недели июня вновь выявлено почти 12 тысяч случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Ежесуточная выявляемость выросла на 53% за неделю. За вчера у нас подтвердился диагноз у 1135 человек», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

Она добавила, что количество коек увеличено почти на 2 тысячи и составляет сейчас 10 122 койки. Среднесуточное количество госпитализаций также за две недели выросло на 70%.

Ранее Воробьев сообщил, что около 30% жителей Подмосковья привились от коронавирусной инфекции. В регионе работают более 220 пунктов вакцинации в поликлиниках. Кроме того, прививку от Covid-19 можно сделать в торговых центрах, МФЦ и в СНТ.

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