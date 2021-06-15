РИАМО - 15 июн. За минувшие сутки в Подмосковье зарегистрировали 1135 случаев коронавирусной инфекции, общее число выявленных случаев заболевания в регионе достигло 283 799, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

За сутки в регионе умерли 8 человек с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии скончались 6285 пациентов.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям области рекомендуется вызвать врача на дом.

В настоящий момент в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В подмосковную скорую помощь ежесуточно поступает 12 тыс. вызовов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 30% жителей Подмосковья уже привились от Covid-19.

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