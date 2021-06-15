РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Покрытие дворовой спортплощадки восстановили во дворе дома №13 по улице 40 лет Победы в Балашихе, с инициативой о ремонте к лидеру движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город», депутату Мособлдумы Вячеславу Фомичеву обратились местные жители, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Спортплощадку установили в 2014 году, но за 7 лет эксплуатации покрытие износилось. Фомичев поддержал инициативу по его восстановлению.

«Площадку нужно было срочно приводить в нормальное состояние. Я подержал инициативу жителей, и работы по восстановлению покрытия были выполнены. Покрытие хорошее – я сам убедился, с детьми в футбол поиграл. Ребята довольны, их родители тоже», – сказал Фомичев.

Он добавил, что на площадке также установят новые ограждения и заменят мусорные урны.

По словам местной жительницы Натальи Почиваловой, площадку сделали очень быстро.

«Приятно, что на нашу просьбу так оперативно отреагировали! Теперь наши дети могут играть рядом с домом, а не ходить куда-то далеко. Мы очень довольны!» – подчеркнула Почивалова.

Движение общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город» создано 12 марта 2021 года. Лидерами движения стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов.