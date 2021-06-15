РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Покрытие дворовой спортплощадки восстановили во дворе дома №13 по улице 40 лет Победы в Балашихе, с инициативой о ремонте к лидеру движения общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город», депутату Мособлдумы Вячеславу Фомичеву обратились местные жители, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Спортплощадку установили в 2014 году, но за 7 лет эксплуатации покрытие износилось. Фомичев поддержал инициативу по его восстановлению.
Он добавил, что на площадке также установят новые ограждения и заменят мусорные урны.
По словам местной жительницы Натальи Почиваловой, площадку сделали очень быстро.
«Приятно, что на нашу просьбу так оперативно отреагировали! Теперь наши дети могут играть рядом с домом, а не ходить куда-то далеко. Мы очень довольны!» – подчеркнула Почивалова.
Движение общественной поддержки «Балашиха – стремительно растущий город» создано 12 марта 2021 года. Лидерами движения стали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты регионального парламента Вячеслав Фомичев, Владимир Шапкин, Николай Черкасов, Тарас Ефимов.
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