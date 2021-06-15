РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Работы по цветочному оформлению Люберец завершат в течение недели, сообщил на оперативном совещании замглавы администрации округа Залимхан Гаджиев.

«На минувшей неделе подрядными организациями ежедневно проводилась работа по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было задействовано 134 единицы спецтехники и 1 340 человек», - сказал Гаджиев.

По его словам, в округе ведут работы по комплексному благоустройству дворовых территорий.

«В текущем году будет благоустроенно 38 дворов. Продолжаются работы по цветочному оформлению в рамках летнего благоустройства будет высажено более 200 тыс цветов. Работы закончат в течение недели», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу вынесено 5 постановлений на общую сумму 25 тыс рублей за парковку автомобилей препятствующих вывозу мусора.