РИАМО - 15 июн. В конце лета – начале осени в лесах Подмосковья ожидается большой урожай грибов, так лучше всего они прорастают после похолоданий, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.
Он добавил, что, вопреки распространенному заблуждению, грибы не растут лучше в дожди и сырость, а вот для травы это самые комфортные условия. Трава является естественным соперником грибов: разрастаясь, она вытесняет грибы и лишает их жизненного пространства.
Ранее Вишневский рассказал, что сейчас в лесах Подмосковья можно найти опята, лисички, маслята. Самыми грибными местами в Московской области считаются южные и западные территории.
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