РИАМО - 15 июн. В конце лета – начале осени в лесах Подмосковья ожидается большой урожай грибов, так лучше всего они прорастают после похолоданий, сообщил РИАМО миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

«Грибы, как правило, хорошо прорастают спустя 2-3 недели после перепадов температуры в сторону похолодания. Это стимулирует их разрастаться. Таким образом, «грибной бум» придется на сентябрь», - сказал Вишневский.

Он добавил, что, вопреки распространенному заблуждению, грибы не растут лучше в дожди и сырость, а вот для травы это самые комфортные условия. Трава является естественным соперником грибов: разрастаясь, она вытесняет грибы и лишает их жизненного пространства.

Ранее Вишневский рассказал, что сейчас в лесах Подмосковья можно найти опята, лисички, маслята. Самыми грибными местами в Московской области считаются южные и западные территории.

Грибной сезон 2021 в Подмосковье: где собирать ранние грибы>>