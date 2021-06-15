РИАМО - 15 июн. Семидетная мать-одиночка из подмосковного Воскресенска получила субсидию по государственной программе Московской области и купила две квартиры в городе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Оксана Гусева раньше жила с семью детьми в квартире площадью 32 кв. м. Минжилполитики Подмосковья по просьбе администрации Воскресенска выделила Гусевым 6 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Они купили две квартиры: однокомнатную квартиру площадью 34 кв. м и четырехкомнатную площадью 66,5 кв. м. Квартиры находятся в домах на одной улице. В однокомнатной квартире скоро начнет отдельно жить старшая дочь.

«Мы очень рады, что министерство жилищной политики Московской области и администрация г.о. Воскресенск помогли нам улучшить жилищные условия. В старой квартире нам правда было тесно всем вместе. Обе квартиры, которые мы смогли купить, уже были с ремонтом и мебелью, поэтому мы очень рады», - сказала Гусева.