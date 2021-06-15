РИАМО - 15 июн. Согласно приказу министерства науки и высшего образования РФ, всем столичным вузам разрешается провести сессию в дистанционном формате, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, городским вузам рекомендовано перейти на дистант. Сессию можно провести в удаленном режиме с 15 по 19 июля.

С 15 по 19 июня в столице действуют нерабочие дни с сохранением зарплаты. Решение принято столичными властями из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

До 20 июня в мегаполисе не работают детские комнаты и фудкорты в ТЦ. Объектам общепита и развлекательным заведениям запрещается работать по ночам. В парках нельзя пользоваться детскими площадками, тренажерами и лавочками.

В столичных летних кинотеатрах также отменили показы до 20 июня.

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