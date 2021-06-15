РИАМО - 15 июн. Полицейские пресекли изготовление контрафактного сливочного и топленого масла под брендами российских и белорусских торговых марок в подмосковных городских округах Электросталь и Сергиево-Посадский, а позже еще и в Москве, сообщает «МВД Медиа».

«В ходе проверочной закупки полицейские приобрели более 4,5 тонны продукции. Согласно исследованию, товар является контрафактным. При осмотре цехов сотрудники полиции изъяли свыше 2 тонн фальсифицированного сливочного и топленого масла, 660 кг растительного сырья», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские также нашли и изъяли красители, тару, этикетки и оборудование, которые использовались при производстве. По предварительным данным, злоумышленники покупали спред и небрендированное масло, затем расфасовывали их в емкости, наклеивали поддельные этикетки и сбывали оптовыми партиями.

В отношении двоих подозреваемых в Электростали возбудили уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Они находятся под подпиской о невыезде. Сумма ущерба от их деятельности превысила 1,5 млн рублей. Расследование продолжается.

В ходе расследования уголовного дела полицейские выявили еще одно аналогичное производство в Москве. Там изъяли свыше 10 тыс. упаковок сливочного масла с признаками подделки, более 140 рулонов с этикетками, тару, а также станки для нанесения товарного знака и даты производства продукции. Образцы масла направили на экспертизу.