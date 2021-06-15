РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска призвали автолюбителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, на территории обслуживания, отделом ГИБДД УМВД России по Подольску была проведена акция «Пешеход».

Особое внимание автоинспекторы уделили таким нарушениям, как непредоставление преимущества пешеходам водителями транспортных средств; нарушение ПДД пешеходами; нарушение ПДД несовершеннолетними; стоянка автомобилей на тротуарах и пешеходных дорожках.

Всем участникам дорожного движения раздали тематическую печатную продукцию и дали рекомендации о неукоснительном соблюдении ПДД.