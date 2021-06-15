РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июн. Полицейские Королева рассказали детям о правилах безопасности на улице в ходе акции «Безопасные каникулы», сообщает пресс-служба УМВД России по горокругу.

Сотрудники УМВД России по г.о. Королев совместно с членом Общественного совета при УМВД Виктором Кафориным и врачом психиатром-наркологом наркологического диспансера Александром Сааковым провели беседу с воспитанниками детского лагеря дневного пребывания лицея №19.

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних УМВД рассказала ребятам о пользе здорового образа жизни и напомнила о безопасном поведении в общественных местах. Кафорин напомнил школьникам о правилах четырех «не». Он объяснил, что не стоит разговаривать с незнакомцами и впускать их в дом, заходить с ними в лифт или подъезд, садиться в машину к незнакомым людям, задерживаться на улице после школы или прогулки, особенно с наступлением темноты.

Врач-нарколог проинформировал учащихся о негативных последствиях употребления запрещенных веществ.