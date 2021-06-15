РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Полицейские Балашихи задержали местного жителя, подозреваемого в хищении телефона на сумму более 50 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратилась 33-летняя местная жительница с заявлением о том, что у одного из домов в деревне Безменково неизвестный открыто похитил ее мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила более 53 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.