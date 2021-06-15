РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Межгородской командный турнир по новусу впервые прошел в Люберцах, команда городского округа заняла на нем второе место, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В турнире поучаствовали команды из Московской, Рязанской, Ленинградской областей.

В течение нескольких часов 6 команд, в каждой из которых по 3 игрока, боролись за переходящий кубок победителя турнира по новусу. В бескомпромиссной борьбе определились победители: первое место завоевала команда из г. Рыбное, второе – спортсмены из г. Люберцы. Третье место досталось команде из г. Сланцы.

Новус – латышский национальный вид спорта, относится к группе киевых игр. В 2008 году была создана международная федерация новуса FINSO. В нее вошли 6 стран: Белоруссия, Германия, Латвия, Россия, Украина, Эстония.

Игровой стол в форме квадрата разделен на четыре игровые зоны, в которых располагаются деревянные пешки двух цветов для каждого игрока. По углам стола – 4 лузы. Задача каждого игрока – с помощью кия и битка загнать свои пешки, находящиеся на противоположном конце стола, в любую из 4 луз. Победителем становится тот, кто первым загнал в лузы все свои пешки.