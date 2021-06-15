РИАМО - 15 июн. В Подмосковье появятся штабы по социальной газификации, их возглавят руководители муниципалитетов, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Штаб должен работать не реже одного раза в неделю и координировать всех участников социальной газификации», — сказал Хромушин в ходе оперативного совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он подчеркнул, что за каждым штабом будет закреплен представитель «Мособлгаза» и других структур регионального уровня. Штабы сформируют паспорта газификации, будут проводить встречи и информирование жителей.

Офисы социальной газификации также будут решать и другие социальные вопросы: к примеру, можно будет зарегистрировать жилой дом, оформить ряд соцльгот и перерасчет за ТКО. К работе также подключатся Россети, Мосэнергосбыт и МФЦ. Первый стационарный офис социальной газификации откроется в Раменском городском округе.

Ранее Воробьев сообщал, что в Подмосковье порядка 300 тыс. жителей смогут стать участниками программы по газификации.

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