РИАМО - 15 июн. Контроль за строительством областной детской больницы в подмосковном Красногорске должен осуществляться еженедельно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы приступили к строительству большого современного госпиталя в Красногорске площадью 114 тыс. кв. м. <…> Обращаю внимание тех, кто отвечает за ход строительства, на еженедельный контроль и темп всего, что связано с возведением, запуском этого большого комплекса», - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Первый камень на месте строительства Московской областной детской больницы в Красногорске был торжественно заложен 10 июня.

В детском госпитале откроют 28 отделений, в том числе инфекционное. Больница будет рассчитана на 300 посещений в смену, медучреждение оснастят по последнему слову техники.

Московская областная детская больница будет принимать не только юных жителей Подмосковья, но и ребят со всей страны. Построить объект планируют за три года.