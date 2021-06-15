РИАМО - 15 июн. Контроль за строительством областной детской больницы в подмосковном Красногорске должен осуществляться еженедельно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Первый камень на месте строительства Московской областной детской больницы в Красногорске был торжественно заложен 10 июня.
В детском госпитале откроют 28 отделений, в том числе инфекционное. Больница будет рассчитана на 300 посещений в смену, медучреждение оснастят по последнему слову техники.
Московская областная детская больница будет принимать не только юных жителей Подмосковья, но и ребят со всей страны. Построить объект планируют за три года.
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