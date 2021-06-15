РИАМО - 15 июн. Рестораны «Кофемания», «Бараshka» и Levantine в центре столицы могут закрыть на 90 суток и оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушения мер профилактики коронавируса, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Сергей Михайлов.

«Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. 14 июня 2021 года в ходе обследования выявлено, что рестораны «Кофемания», «Бараshka», Levantine продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00. Посетители распивали напитки и не спешили покидать заведение», - сказал Михайлов.

К ресторану Levantine в бизнес-центре Lotte Plaza на Новинском бульваре претензии по тому же поводу возникали и во время предыдущих коронавирусных ограничений.

Михайлов отметил, что в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей. Если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн рублей. Также заведениям грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее столичные власти предупредили, что в выходные дни в городе усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в кафе и на других предприятиях общепита.

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