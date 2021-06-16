Как помыться, если отключили горячую воду: 10 лайфхаков

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Во время сезонных отключений горячей воды лучшими друзьями россиян становятся чайники, ведра и кастрюли. Именно в них все это время приходится нагревать воду, а после мыться, используя тазик и ковшик.

Проще всего, конечно, сразу нагреть воду в ведре на плите, но можно воспользоваться и электрическим чайником. Однако тогда воду придется кипятить несколько раз.

Нагреть воду можно и с помощью простого кипятильника — с поставленной задачей он справится, но времени на это уйдет куда больше. Класть его в саму ванну не стоит — это очень опасная затея.

График отключения горячей воды в Москве в 2021 году>>