Как помыться, если отключили горячую воду: 10 лайфхаков

Чайник, ведро или кастрюля
Во время сезонных отключений горячей воды лучшими друзьями россиян становятся чайники, ведра и кастрюли. Именно в них все это время приходится нагревать воду, а после мыться, используя тазик и ковшик.
Проще всего, конечно, сразу нагреть воду в ведре на плите, но можно воспользоваться и электрическим чайником. Однако тогда воду придется кипятить несколько раз.
Нагреть воду можно и с помощью простого кипятильника — с поставленной задачей он справится, но времени на это уйдет куда больше. Класть его в саму ванну не стоит — это очень опасная затея.
Водонагреватель
Несколько проще в период отключения горячей воды живется тем, у кого дома стоит водонагреватель. Можно не покупать дорогие и громоздкие бойлеры, а, например, установить проточный электронагреватель. Стоит он недорого, а монтировать его достаточно просто.
Такой прибор нагревает воду прямо в процессе принятия ванны. Но у этого способа есть существенный недостаток — напор воды в таком случае слабый.
Стиральная машина
Этот метод не пользуется особой популярностью, но для экстренных случаев вполне подойдет. Источником горячей воды может стать обычная стиральная машина, которая есть практически у каждого.
Чтобы нагреть воду с помощью стиральной машины, нужно включить ее и поставить на самый быстрый режим с кипячением, а слив направить в ванну. После сымитированной стирки машина сольет достаточное количество горячей воды. Главное — не закладывать в барабан грязную одежду и не добавлять порошок.
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Поход в гости
Один из самых популярных бесплатных способов помыться — напроситься в гости к родственникам или друзьям. Так можно совместить приятное с полезным, а именно поход в гости с долгожданным душем.
Если вы отблагодарите родственников и друзей фруктами или сладостями, то с большей долей вероятности вас пустят помыться повторно. Помните — горячую воду обычно отключают на срок до двух недель.
Фитнес и салон красоты
Отключение горячей воды — повод задуматься над приобретением абонемента в тренажерный зал. В каждом фитнес-клубе есть душ, где можно будет освежиться после тренировки. Или же вы просто можете целенаправленно прийти туда помыться.
Также в период отключения горячей воды стоит посетить парикмахерскую или салон красоты. Если не хочется мыть голову ковшиком над ванной, можно смело идти на стрижку или укладку, перед которыми волосы обязательно помоют.
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Переезд на дачу
Так как плановое отключение горячей воды всегда совпадает с дачным сезоном, то стоит на время задуматься о переезде за город. Так удастся не почувствовать дискомфорта от отсутствия воды. Однако есть одно «но» — обладателям земельных участков, расположенных далеко от города, придется долго добираться на работу.
Отпуск
График отключения горячей воды можно узнать заранее, а, следовательно, и подогнать под него свой отпуск. Этот способ несколько затратный, но если отпуск уже был в планах, то можно хорошо отдохнуть и заодно помыться.
Баня или сауна
Еще один из вариантов помыться в сезон отключения горячей воды — поход в баню или сауну. Там можно попариться, отдохнуть, а иногда даже воспользоваться услугами массажиста.
Салфетки и сухой шампунь
Мыть голову холодной водой — дело не из приятных. В качестве альтернативы можно использовать сухой шампунь, который спасет ваши волосы.
Для всего остального тела можно использовать влажные салфетки. Хорошо, что магазины сейчас предлагают множество видов — на все случаи жизни! Следует прикупить сразу несколько пачек: для снятия макияжа, для интимной гигиены, просто для очищения и салфетки-дезодорант.
Закаливание
Если же все перечисленные варианты не подходят, то остается только начать закалять свой организм холодной водой. И это, кстати, отличный вариант, который помогает укрепить иммунитет, улучшить здоровье кожи и волос, а также избавиться от стресса.
Однако прежде чем начать закаляться холодной водой, следует взвесить все плюсы и минусы, а также ознакомиться с противопоказаниями.
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