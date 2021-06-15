РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 июн. Заседание в Королеве по вопросу расселения из ветхого жилья отменили из-за COVID-19, написал в своем аккаунте в Instagram глава города Александр Ходырев.

Расширенное заседание координационного совета по обсуждению вопросов расселения ветхого жилого фонда в ЦКиД «Болшево» должно было пройти во вторник. Но из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией мероприятие отменили.

«Андрей Воробьев дал поручение запретить проведение массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля. Это вызвано ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Данный вопрос будет рассмотрен позднее после снятия ограничительных мер», - написал Ходырев.

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