РИАМО - 15 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние дни в столице количество заболеваний Covid-19 выросло на 80%, а число госпитализаций тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией увеличилось на 70%, сообщает РИА Новости.

«За последние дни мы видим взрывной рост диагностики Covid. <...> Москвичи начали расслабляться, считают, что все уже прошло. Covid имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой», — сказал Собянин во время посещения коронавирусного стационара в ГКБ №15 им. Филатова.

По словам мэра, этот рост больше, чем в апреле-мае 2020 года, когда город впервые столкнулся с инфекцией. Рост заболеваемости уже почти достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года.

Главный врач ГКБ № 15 им. Филатова Валерий Вечорко добавил, что в «обычном режиме» врачи больницы за 4 месяца приняли свыше 22 тыс. пациентов и продолжили бы работать так, однако в настоящее время вынуждены перепрофилироваться.

Он подчеркнул, что основной посыл к москвичам — вакцинация. Прививка от заболевания поможет справиться с эпидемией быстрее.

Собянин добавил, что в нерабочие дни москвичи должны сократить контакты. Таким образом, удастся прервать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также можно посетить пункты вакцинации, которые позволят защитить самого москвича, а также его родных.

В настоящее время в столице развернули еще 4 тыс. коек. Дополнительные места необходимы для лечения пациентов с коронавирусом. Суммарное число коек в городе составляет 16 тыс. единиц.

В мегаполисе с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни. Причиной этому стал подъем заболеваемости Covid-19.

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