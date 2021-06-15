РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 июн. Юные спортсмены городского округа Люберцы стали призерами детского турнира по шахматам, посвященного празднованию Дня России, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Шахматный турнир состоялся в культурном центре «Дом офицеров». Организаторами турнира стали Федерация шахмат городского округа Люберцы и комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета. В соревнованиях участвовали 46 спортсменов из Москвы, Люберец и ближайших округов.

В ходе долгих и интересных партий определились победители. Люберчанин Никита Кравченко выиграл все свои партии. Второе место - у Всеволода Шабашева. Третьим стал Кирилл Глазков. Среди девочек лучшая была Алиссия Лубенко. Второе место заняла Софья Панюшкина, третье - Рузанна Акопян.