РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 июн. Бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли около 50 жителей Балашихи в рамках всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», экспресс-анализ по слюне провели в мобильном пункте у гипермаркета «Глобус», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Узнать свой ВИЧ-статус желающие смогли всего за 15 минут с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, введённых в связи с пандемией коронавируса. Консультант работал в средствах индивидуальной защиты, поверхности мобильного пункта дезинфицировали после каждого тестируемого.

«В Московской области проводится ранняя диагностика, а антиретровирусная терапия (метод терапии ВИЧ-инфекции противовирусными средствами для замедления развития заболевания — ред.) начинается в день постановки диагноза. Общество меняется, и нам нужно добиваться того, чтобы тестирование на ВИЧ было обыденным явлением в жизни человека», — сказала врач-эпидемиолог Московского областного центра СПИД Кристина Воробьева.

В рамках акции балашихинцы также смогли получить консультацию психолога. Он рассказал участникам обследования об инфекции и связанных с ней рисках.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит в четвертый раз по инициативе Минздрава РФ. В 2021 году она стартовала в Санкт-Петербурге и продлится 145 дней. За это время узнать свой ВИЧ-статус смогут жители 50 регионов России. В Подмосковье кроме балашихинцев это сделали жители Подольска и Химок.