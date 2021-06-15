РИАМО - 15 июн. В Москве отменяется кинопоказы в летних кинотеатрах до 20 июня в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице, сообщается на сайте «Москино».

Деньги за уже купленные билеты вернутся на банковскую карту в течение 15 дней.

На минувшей неделе в столице зафиксировали резкий рост заболеваемости Covid-19. Из-за этого в мегаполисе ввели ряд ограничительных мер. В частности, дни с 15 по 19 июня будут нерабочими.

Ранее столичные власти предупредили, что в городе усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в кафе и на других предприятиях общепита. В столице введены ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в ТЦ и на работу заведений в ночное время.

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