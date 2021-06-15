РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Детский православный клуб при Никольском храме в подмосковном Подольске завершил занятия, сообщается в группе «Никольский храм г.Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В конце мая при храме открылся детский клуб, в котором дети участвовали в совершении богослужений, помогали в храме, слушали лекции по православию. Однако две недели работы детского клуба подошли к концу.

За время работы клуба дети побывали в гостях у настоятеля храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Поливаново, священника Михаила Сенина, участвовали в мастер-классах и православных квестах, посетили выставку тропических бабочек, получили много положительных эмоций и впечатлений. В заключительный день работы клуба для воспитанников провели торжественное чаепитие и пожелали хорошего отдыха.