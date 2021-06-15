РИАМО - 15 июн. В Подмосковье порядка 300 тыс. жителей смогут стать участниками программы по газификации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в Подмосковье подойдем к газификации комплексно. Благодаря этой программе дополнительно порядка 300 тыс. жителей смогут получить услугу по газификации», — сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее Воробьев сообщал, что в регионе направят дополнительные средства на программу газификации, чтобы сделать ее доступнее для жителей.

Губернаторская программа газификации населенных пунктов Московской области дает возможность местным жителям подводить газ до границ земельного участка.

До 2025 года энергетики в Подмосковье выполнят 10,4 тыс. инвестиционных проектов на общую сумму 88,3 млрд рублей. По инвестпрограмме ПАО «Россети Московский регион» запланировано реализовать 8,5 тыс. проектов на 71,2 млрд рублей, а по программе АО «Мособлэнерго» – 1,9 тыс. проектов на 17,1 млрд рублей.

Дополнительные средства направят на газификацию в Подмосковье>>