РИАМО - 15 июн. На 94-м году жизни скончался дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов, дата и место прощания с покойным станут известны позже, сообщает Федеральное агентство новостей.

Свои соболезнования родным и близким Шаталова выразила госкорпорация «Роскосмос».

Впервые Шаталов полетел в космос на космическом корабле «Союз-4» в 1969 году. В этой экспедиции он провел первую в мире стыковку пилотируемых кораблей в космосе.

Всего космонавт совершил три полета.

Советский летчик-космонавт был награжден 3 орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Дружбы».