РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 июн. Автоинспекторы Подольска напомнили дошкольникам о важности соблюдения правил дорожного движения, ловушках во дворах из-за выезжающего транспорта и важности ношения светоотражающих элементов, сообщила группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Полицейские провели акцию «Безопасный город» в детском саду №56 «Рябинка» Подольска и ближайшем густонаселенном дворе. В ходе акции воспитанникам и педагогам детского сада напомнили об основных аспектах безопасности детей во время нахождении в улично-дорожной сети.

Отдельное внимание участников мероприятия обратили на важность постоянного контроля за дорожной обстановкой и наличие на одежде световозвращающих элементов. Кроме того, автоинспекторы рассказали о дорожных ловушках, которые могут возникать во дворе, и опасности выхода на проезжую часть из-за припаркованного автотранспорта. Также участники узнали о правилах безопасности при управлении двухколесными транспортными средствами.

Всем участникам акции полицейские раздали световозвращающие аксессуары, тематические листовки. Кроме того, они разместили на дверных ручках припаркованных автомобилей информационные дорхенгеры с рекомендациями для водителей.