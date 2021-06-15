РИАМО - 15 июн. Согласован проект 12-секционного дома на 581 квартиру для переселения по программе реновации на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

«Вот уже несколько лет в столице активно реализуется программа реновации жилого фонда. Десятки тысяч москвичей уже получили ключи от новых квартир. Строительство домов продолжается, и в скором времени на улице Кедрова будет возведен 12-секционный жилой дом с подземной автостоянкой и помещениями общественного назначения», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Квартиры будут одно-, двух- и трехкомнатные, в том числе специально оборудованные для маломобильных жильцов. Отделка квартир выполнена на уровне комфорт-класса. Для снижения шума уложат ламинат на звукоизоляционной подложке. Во всех квартирах будут лоджии.

В подъездах предусмотрены колясочные и комнаты консьержа. В каждой секции дома будет 1-3 лифта. На первых этажах откроются магазины и предприятия по оказанию бытовых услуг.

Подземная стоянка будет отапливаемой и с местами для инвалидов. Доступ на стоянку будет из каждого подъезда. Рядом с домом также появится и наземная парковка.

На придомовой территории организуют проезды, тротуары и пешеходные зоны. В рамках благоустройства планируют разбить газоны, посадить деревья и кусты, установить малые архитектурные формы. Во дворе появятся детские площадки, места для отдыха и занятий спортом.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>